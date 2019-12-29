الأمم المتحدة تحذر من إصابة أسانج بمرض "التعذيب النفسي"

أعلن المقرر الخاص بالأمم المتحدة بمسألة التعذيب، نيلز ميلتزر أن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج يتعرض للتعذيب النفسي الذي يشكل تهديدًا على حياته.

وكشف ميلتزر خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "زونزتاغ بلينك" أنه عندما زار أسانج برفقة خبيرين طبيين مختصين بضحايا التعذيب في شهر أيار / مايو الماضي، وذلك بعد نحو شهر من اعتقال الشرطة البريطانية لأسانج من سفارة الإكوادور كانت "عواقب التعذيب النفسي ملحوظة، مشيرا إلى أنه "لقد كانت بعض القدرات المعرفية قد ضعفت بالفعل".

وأكد المقرر إلى أن حقوق أسانج "تنتهك بشكل منهجي" موضحا "إنه لا يسمح له التحدث مع محاميه" ، وهو عامل ضغط يمكن أن يؤدي إلى إفراط في التحفيز العصبي المستمر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى الانهيار العصبي ، وثم الموت الذي يسمى" التعذيب الأبيض " حسب تعبيره.

في وقت سابق، دعت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان "مراسلون بلا حدود" إلى الإفراج الفوري عن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج فيما يتعلق بتدهور حالته الصحية.