قتيلان وجريح في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

قالت وسائل إعلام محلية، إن قتيلين على الأقل وقعا وأصيب شخص ثالث، في إطلاق نار بكنيسة في ولاية تكساس الأمريكية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن صحف محلية أن الشخصين المقتولين جراء إطلاق النيران، توفي أحدهما في موقع الحادث والثاني توفي في المستشفى.

Gunman kills one and critically injures another inside Texas church during livestreamed communion before he's shot dead https://t.co/8GmBlc8OTE pic.twitter.com/OGKjQ49zAp — Daily Mail US (@DailyMail) December 29, 2019

ووقع الحادث في كنيسة وست فريواي أو كرايست، وأبلغ شاهد حسب "رويترز" أن رجلا مسلحا أطلق النيران على الحاضرين في الكنيسة.