طالبان تجدد التأكيد على أن المحادثات مع واشنطن لا تتناول وقف إطلاق النار

جددت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، التأكيد على أن مسألة وقف إطلاق النار ليست ضمن نقاط النقاش مع الجانب الأميركي.

وقال الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في بيان أوردته وكالة "شمشاد" الأفغانية، أن "طالبان ليست لديها النية لوقف إطلاق النار"، مبينا أن "الولايات المتحدة طالبت بتقليص نطاق وحدة العنف، والمحادثات تتركز حول تلك المسائل".

يتبع..