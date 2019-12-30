قائد البحرية الإيرانية يعلن عن التخطيط لمناورات في بحر قزوين بمشاركة دول المنطقة

أعلن قائد البحرية الإيرانية عزم بلاده التخطيط لإجراء مناورات في بحر قزوين العام المقبل بمشاركة دول المنطقة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام.

طهران - سبوتنيك . وقال قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي وفقا لما نقلته وكالة الإذاعة والتلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين "نخطط لإجراء مناورات بحرية في بحر قزوين العام المقبل بمشاركة دول تلك المنطقة".

وأضاف خازنداي "الأعداء لم يصدقوا أننا استطعنا إجراء مناورات بحرية بعد فرضهم عقوبات مشددة علينا".

وقال مشددا "الخليج آمن، ولكن التهديد الوحيد هو وجود الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني".

وأعلن أمس الأحد قائد القوات البحرية الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، توقيع طهران مذكرات تفاهم دفاعية بحرية مع موسكو وبكين، مؤكدا أن التعاون العسكري بين الدول الثلاث "بلغ الذروة".

وقال خانزادي، في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي، الأحد "وقعنا مذكرات تفاهم دفاعية بحرية مع روسيا والصين"، مؤكدا أن المذكرات "سيكون لها نتائج إيجابية على مستوى التعاون البحري بين الدول الثلاث في بحر عُمان والمحيط الهندي".

وأشاد خانزادي بالمناورة البحرية المشتركة بين بلاده وروسيا والصين، في بحر عّمان والمحيط الهندي، واصفًا التعاون العسكري بين الدول الثلاث بأنه "ذروة التعاون"، داعيا "جميع الدول" للانضمام للتحالف البحري الذي تبلور في المناورة الحالية في هذه المنطقة".

وأردف "يتعزز الانسجام والاستقرار في المنطقة بتعاون الجميع وخاصة دول المنطقة".