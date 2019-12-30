محملة بأحر التهاني القلبية... الأسد يبعث برقية لبوتين بمناسبة حلول العام الجديد

الرئيس الأسد توجه إلى الرئيس بوتين، ومن خلاله إلى الشعب الروسي الصديق، بأحر التهاني القلبية، متمنيا أن يكون هذا العام مليئا بالخير والتقدم والازدهار لبلادهم.

كما عبر الرئيس الأسد عن عميق شكر السوريين لكل الجهود التي تبذلها جمهورية روسيا الاتحادية، في كافة المجالات، من أجل دعم سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، ومساعدة الشعب السوري على التخلص من شرور الإرهاب البغيضة، كي يتمكن مجددا من العيش بأمان وسلام ويعيد بناء ما دمره هذا الإرهاب، متطلعا نحو المزيد من النهوض بالعلاقات الثنائية لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين، كما نقلت القناة الرسمية للرئاسة السورية على "تيليغرام".

وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال تهنئته للرئيس السوري بشار الأسد بالعام الجديد، أكد على موقفه من تنمية الصداقة والتعاون متبادل المنفعة مع سوريا.

وقال البيان: "في رسالة التهنئة الموجهة إلى الرئيس السوري بشار الأسد أكد الزعيم الروسي، مجددا، التزامه بمواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون متبادل المنفعة مع سوريا، والدعم المستمر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي البلاد".

وأعرب بوتين عن أمله في أن تؤدي الجهود المشتركة في العام المقبل، إلى إعادة السلام بشكل نهائي إلى الأراضي السورية.