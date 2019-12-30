المدعي العام الإسباني يدعو إلى الإفراج المؤقت عن زعيم انفصالي كتالوني

دعا المدعي العام الإسباني، اليوم الاثنين 30 ديسمبر/ كانون الأول، إلى الإفراج المؤقت عن الزعيم الانفصالي الكتالوني، أوريول جونكيراس.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن ذلك الطلب، يمكن أن يعتبر خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها بادرة حسن نوايا سياسية تجاه انفصاليي كتالونيا، مع سعي الحزب الاشتراكي لحشد الدعم لتشكيل حكومة.

وقالت محكمة العدل الأوروبية، الأسبوع الماضي، إن جونكيراس، الذي صدر حكم في أكتوبر/تشرين الأول بسجنه 13 عاما، فيما يتعلق بمحاولة استقلال فاشلة في 2017 ، مؤهل للتمتع بالحصانة بصفته مشرعا في الاتحاد الأوروبي.

وسيكون للمحكمة العليا الإسبانية القول الفصل في الأمر، ومن المتوقع أن تعلن قرارها خلال الأسابيع المقبلة.

ودعا المدعي العام، أيضا، أعلى محكمة في البلاد إلى أن تطلب من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن جونكيراس.

وبدأت الاحتجاجات في الإقليم بعد إصدار المحكمة العليا الإسبانية حكما بالسجن لفترات تتراوح بين تسعة و13 عاما على تسعة من القادة المطالبين باستقلال الإقليم، يوم الاثنين.