الاستخبارات الصومالية تؤكد ضلوع دولة أجنبية في تفجير مقديشو

أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية، اليوم الإثنين، أن بلدا أجنبيا خطط لتفجير مقديشو الذي أودى بحياة قرابة 80 شخصا.

وأكدت الوكالة في بيان نشرته على موقعها الرسمي بـ"تويتر"، أن "التقرير الأولي حول التفجير الذي وقع السبت الفائت، تم عرضه على الحكومة"، مبينة أن "التفجير تم التخطيط وإدارته من قِبل بلد أجنبي، وأنه سيتم التعاون مع عدد من أجهزة الاستخبارات الدولية لكشف ملابسات التفجير".

Waxaan madaxda qaranka ugudbinay, warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in Xasuuqii Shacabka Soomaaliyeed loogu gaystay Muqdisho, 28-Dec-2019, uu qorshayntiisa lahaa Dal shisheeye. Baariitaanka socda si loo dhamaystiro, waxaan la kaashan doonnaa Hay’adaha sirdoonka Caalamka qaarkiis. pic.twitter.com/k5ylYw8CZQ — NISA (@HSNQ_NISA) December 30, 2019

وكانت صحيفة "نيويرك تايمز" الأمريكية كشفت عن "تسجيل صوتي يتحدث فيه سفير قطر في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم مع رجل الأعمال القطري خليفة كايد المهندي"، الذي وصفته بأنه "مقرب" من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد. وأضافت الصحيفة أن "المهندي أبلغ السفير بأن "المليشيات نفذت تفجيرا في مدينة بوساسو الساحلية لتعزيز مصالح قطر وإبعاد الإمارات عن استثمارات الموانئ هناك"، ونسبت إليه قوله: "أصدقاؤنا يقفون خلف التفجيرات الأخيرة".