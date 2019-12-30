مفوضة حقوق الإنسان: كييف تسلم 8 مواطنين روس خلال تبادل للأسرى مع دونباس

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، (المعلنة من جانب واحد)، داريا موروزوفا، اليوم الإثنين، أن كييف سلمت جمهورية دونيتسك، خلال تبادل للأسرى، ثمانية مواطنين روس.

دونيتسك - سبوتنيك. وقالت موروزوفا للصحفيين "لقد أطلقنا يوم أمس سراح 55 شخصا، تم نقل 51 منهم إلى الأراضي الأوكرانية... وقام الجانب الأوكراني بتسليمنا 61 شخصا، بينهم ثمانية مواطنين روس...ومواطن واحد من بيلاروس".

ويذكر في هذا الصدد أنه في 29 كانون الأول/ ديسمبر، جرى في دونباس، أول تبادل للأسرى منذ عامين. سلمت كييف خلاله 124 شخصا لدونباس، وتمت إعادة 76 شخصا إلى الأراضي التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية.

وتجري عملية تبادل الأسرى في ضواحي مدينة غولوفكا التي تخضع لسيطرة قوات "دونيتسك الشعبية".