الحرس الثوري: المناورات الثلاثية أرعبت دول تحاول زعزعة الأمن الإقلیمي

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العمید رمضان شریف، إن المناورات المشترکة الأخیرة بین إيران وروسیا والصین تحمل رسالة هامة للبلدان الإقلیمیة وهي أمن المنطقة.

ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن شريف قوله "الرسالة الأخری التي تحملها المناورة تكون موجهة لدول أخری تسعی لزعزعة أمن المنطقة تحت زعامة أمریكا".

واعتبر العمید شریف المناورات التي أجرتها الدول الثلاث بأنها باعثة للتفاؤل لدی الدول التي تتطلع لأمن المنطقة.

وأضاف "هذه المناورات أدخلت الرعب في قلوب الدول التي تحاول زعزعة الأمن الإقلیمي".

وجرت المناورات بين الدول الثلاث على خلفية رغبة الولايات المتحدة بتشكيل تحالف لضمان الأمن المائي قرب إيران، بالإضافة إلى وقوع سلسلة من الحوادث في منطقة الخليج الصيف الماضي، أدت إلى تفاقم الوضع هناك بشكل كبير.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة سوف تتابع تدريبات روسيا والصين وإيران.