البرازيل تغرم "فيسبوك" 1.6 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل البرازيلية، اليوم الاثنين، أنها فرضت غرامة على شركة "فيسبوك"، قدرها 1.64 مليون دولار، بسبب إفصاحها عن بيانات المستخدمين على نحو ينافي الصواب.

وأضافت الوزارة في بيان، أن هذه أول غرامة تطبق على "فيسبوك" في البرازيل هذا العام، وأنها مترتبة على إساءة استخدام شركة "كمبردج أناليتيكا" للبيانات في عام 2018، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ولم تعلق "فيسبوك" بعد على طلب للتعليق.

وقالت الوزارة العدل البرازيلية في بيان لها، "إن أكبر شبكة اجتماعية في العالم (فيسبوك) فشلت في تزويد مستخدميها بالمعلومات الكافية فيما يتعلق بإعدادات الخصوصية الافتراضية، خاصة التي تتعلق ببيانات "الأصدقاء" و "أصدقاء الأصدقاء".

وبينت الوزارة إنها بدأت التحقيق بشأن "فيسبوك"، في أعقاب تقارير إعلامية تتناول سوء استخدام البيانات من قبل شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج أناليتيكا" في عام 2018.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن أمام "فيسبوك" 10 أيام لاستئناف القرار، قبل أن تدفع الغرامة خلال 30 يوما.