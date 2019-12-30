ألمانيا تدين الهجوم على قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في العراق

أدانت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، الهجمات التي شنتها "كتائب حزب الله" على قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في العراق، والتي أسفرت عن مقتل مواطن أمريكي.

برلين - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية عبر حسابها الرسمي "ندين الهجوم على الوحدات العسكرية للتحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في العراق، والتي لقى خلالها مواطن أمريكي مصرعه، وأصيب عدد من الجنود الأمريكيين والعراقيين بجروح".

وأضاف البيان "كما نعرب عن حزننا وتضامننا مع شركائنا في التحالف المناهض لتنظيم داعش".

وأعلن مسؤولون أمريكان في وقت سابق، عن مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء قصف صاروخي على قاعدة "ك-1" العراقية بالقرب من كركوك، التي تحتضن عسكريين أمريكيين.

واتهمت الولايات المتحدة فصائل من الحشد الشعبي، بتنفيذ الهجمات التي تستهدف قواعدها العسكرية على الأراضي العراقية.

وقصف الطيران الأمريكي، مساء أمس الأحد، مواقع للحشد الشعبي في القائم بمحافظة الأنبار على الحدود العراقية السورية.