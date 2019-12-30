خبير: زيارة بومبيو إلى بيلاروسيا ستنعكس سلبا على علاقاتها مع روسيا 

صرح عضو مجلس العلاقات بين القوميات التابع للرئيس الروسي، بوغدان بيزبالكو، اليوم الإثنين، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بيلاروسيا، المقررة في 4 كانون الثاني/ يناير، ستؤثر سلباً على العلاقات بين الجمهورية وروسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيزبالكو لوكالة "سبوتنيك": "ستنعكس الزيارة إلى بيلاروسيا سلباً على العلاقات بين الجمهورية وروسيا. ما يدعو كثيراً للاستغراب أن رئيس البلد الجار لروسيا يشدد دائماً على أن بيلاروسيا هي الحليف الوحيد لروسيا، وفي نفس الوقت يتبع مثل هذه السياسة متعددة الاتجاهات".

وأعرب المتحدث عن رأيه بأنه إذا كانت بيلاروسيا ترغب بأن تكون حرة إلى هذا الحد في سياستها الخارجية، عليها أن تطلب من الأمريكيين خصماً على أسعار النفط والغاز.

وأضاف: "الرئيس البيلاروسي تعود على ابتزازنا، بما في ذلك ومن خلال مثل هذه الزيارات. وإذا كان بولتون، أو بومبيو أو غيرهم من الولايات المتحدة هم من سيحدد السياسة الخارجية لمينسك، فليتحملوا أيضاً أعباء الاقتصاد هناك".

هذا ويزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بيلاروسيا، يوم 4 كانون الثاني/ يناير المقبل. ويشمل برنامج الزيارة مباحثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ومن المتوقع أن تجري خلال المباحثات مناقشة مجموعة كاملة من قضايا العلاقات البيلاروسية الأمريكية والمواضيع المتعلقة بالأمن الإقليمي.