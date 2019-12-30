بوتين وترامب يبحثان العلاقات بين البلدين والحد من التسلح خلال اتصال هاتفي

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان غيدلي، أن الرئيسين الأمريكي والروسي، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، بحثا خلال اتصال هاتفي، العلاقات بين البلدين، والخطوات المستقبلية للدعم الفعال للحد من التسلح.

واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين: "بحث الرئيسان وضع العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، والجهود المستقبلية لدعم الحد من التسلح".

وقال غيدلي للصحفيين: "بحث الرئيسان وضع العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، والجهود المستقبلية لدعم الحد من التسلح".

كما لفت المتحدث إلى أن بوتين اتصل بترامب ليشكره على "المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة والتي ساعدت في إحباط هجوم إرهابي محتمل في روسيا."

وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، يوم الخميس الماضي، إحباط هجوم إرهابي في مدينة سان بطرسبورغ بفضل معلومات من الزملاء في واشنطن. وفقًا لخطة المتشددين، كان من المخطط أن يقع الهجوم في مكان عام في في عطلة رأس السنة.