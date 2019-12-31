شيفتشوفيتش يرحب بإبرام اتفاق ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا

رحب نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة، ماروش شيفتشوفيتش، بإبرام اتفاقية بين روسيا وأوكرانيا بشأن نقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

موسكو – سبوتنيك. وكتب شيفتشوفيتش على "تويتر":"أنا ممتن للغاية للعمل الشاق والجهود التي بذلت! بناء على الاتفاق السياسي المبرم بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي، فقد تم توقيع اتفاق ترانزيت بين الشركات المعنية، لضمان إمدادات مستمرة للغاز إلى أوروبا بدء من 1يناير/ كانون الثاني 2020".

ورحب نائب رئيس المفوضية الأوروبية بالاتفاق الذي توصلت إليه أوكرانيا وسلوفاكيا.

وأضاف شيفتشوفيتش: "لقد تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لنقل الغاز عبر المسار الأوكراني، أخبار سارة لأمن الطاقة في أوروبا!".

وكان رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر، أعلن أنه بعد خمسة أيام من المفاوضات، وقعت روسيا وأوكرانيا مجموعة من الوثائق التي تضمن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بدء من 1 يناير / كانون الثاني 2020.

وفي نفس الصدد، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا وروسيا وقعتا عقدا لنقل الغاز عبر النظام الأوكراني لنقل الغاز لمدة خمس سنوات، وتتوقع أن تحصل على دخل لا يقل عن 7 مليارات دولار لهذه الفترة.

هذا ووقعت روسيا وأوكرانيا على بروتوكول للتعاون في مجال الغاز، في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تم الاتفاق على اتفاقات رئيسية بشأن استمرار نقل الغاز عبر الجمهورية وتسوية المطالبات المتبادلة.

وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، أنه تم في ختام المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية في برلين، وضع مشروع مفصل لاتفاقية ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

واتفق المتفاوضون على تحديد كميات الغاز المزمع ضخها، وشروط عقد الترانزيت المقبل ومواعيد توقيع اتفاقه بين الأطراف المعنية.