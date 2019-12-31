إعلان حالة الطوارئ في أوروغواي بسبب ارتفاع عدد جرائم قتل النساء

أعلن رئيس الأوروغواي، تاباري فاسكيز، حالة الطوارئ في البلاد بسبب ارتفاع عدد جرائم قتل النساء، وفقا للمرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لإدارة رئيس الدولة.

مونتفيديو - سبوتنيك. وجاء في القرار: "في ضوء الاضطرابات الناجمة عن أعمال العنف الأخيرة ضد النساء، قرر الرئيس... إعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني، بسبب العنف القائم على أساس الجنس".

The head of Uruguay declared an emergency in the country due to the growing number of murders of women https://t.co/c3Byh83Zkt pic.twitter.com/XLi7Dm5lKS — En24 US (@en24us) December 31, 2019

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء حملات عامة ودورات افتراضية في المدارس والسجون لتعزيز حماية المرأة.

ووفقا لوزارة الداخلية في أوروغواي، يتم تسجيل 108 شكاوى يوميا للعنف القائم على أساس الجنس في البلاد، ويؤكد ممثلو المنظمات النسوية، أن 35 امرأة قتلت على أيدي الرجال هذا العام، وقتلت ثلاث شابات خلال عطلة عيد الميلاد.