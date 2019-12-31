ظريف يلتقي نظيره الصيني ويبحثان قضايا مشتركة

التقى وزير ​الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​، اليوم الثلاثاء، نظيره الصيني ​وانغ يي، حيث تطرق الطرفان إلى مواضيع عدة مشتركة، وبينها ​الاتفاق النووي​ والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى العاصمة الصينية عبر مطار بكين الدولي، صباح اليوم، حيث استقبله مسؤولون صينيون وإيرانيون، بمن فيهم السفير الإيراني في الصين محمد كشاورز زاده.

وقال وزير الخارجية الإيراني خلال الاجتماع: "إن دور الصين في دعم القضايا الدولية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإيران، مهم للغاية".

ودعا ظريف المجتمع الدولي إلى مواجهة الأحادية ودعم التعددية، فيما انتقد العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد إيران. وأضاف ظريف قائلا:"إن هذه الزيارات تشير إلى أن زعماء البلدين لديهم منظور استراتيجي للعلاقات مع الصين".

وصرح ظريف: "بينما نواصل علاقتنا، علينا أن نتشاور حول مختلف القضايا وهذه الزيارة تمت لهذا الغرض".

من جهته، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها، في إشارة إلى العلاقات المتينة بين البلدين.

وقال يي "إنه في الوضع الحالي، يتعين على البلدين البقاء على اتصال أثناء مناقشة القضايا المختلفة".