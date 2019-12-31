شركات: بدء إنتاج حقل لوثيان للغاز في إسرائيل

قالت شركات مشغلة لحقل لوثيان للغاز الطبيعي، اليوم الثلاثاء، إن الحقل البحري الإسرائيلي بدأ الإنتاج، بعد عدة تأجيلات أرجأت العمليات في الأسابيع الفائتة.

وتسيطر "نوبل إنرجي" و"ديليك للحفر" و"ريشيو أويل" على لوثيان وهو أكبر حقل غاز في إسرائيل. وفقا لـ "رويترز".

وقالت الشركات في بيان، إن الغاز القادم من المشروع سيضاعف فعليا كمية الغاز التي تنتجها إسرائيل.

وساهم اكتشاف الحقل، عام 2010، في تحويل إسرائيل إلى مصدر محتمل للطاقة. ووقع الشركاء في المشروع، بالفعل، اتفاقي تصدير كبيرين، بقيمة مليارات الدولارات، إلى مصر والأردن.

وقالوا، إنه من المتوقع أن تبدأ صادرات الغاز في الأسابيع المقبلة.