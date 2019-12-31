أول تعليق من كارلوس غصن بعد وصوله إلى لبنان

أصدر كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، اليوم الثلاثاء، بيانا نقله متحدثون باسمه، علق فيه على وصوله إلى لبنان، في تطور مفاجئ في القضية الذي وضع بموجبها قيد الإقامة الجبرية في اليابان بانتظار محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن غصن أعلن أنه موجود في لبنان، حيث يعتزم التحدث بحرية إلى الصحافة خلال الأيام القادمة، مؤكدا "أنا الآن في لبنان، لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب".

وأضاف "لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والإضطهاد السياسي. يمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام، وهو ما سأقوم به بدءا من الأسبوع المقبل".

وكان مصدر أمني لبناني أفاد في وقت سابق أن "غصن وصل صباح الإثنين إلى مطار بيروت"، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية نقلا عن وكالة "فرانس برس".

وقال أحد أفراد فريق الدفاع عن غصن إن "جوازات سفره الثلاثة في حيازة فريق المحامين ولم يكن يستطيع استخدام أي منها للفرار من اليابان"، مضيفا أن أفعال موكله "لا يمكن تبريرها".

وأضاف جونيشيرو هيروناكا، وهو محام ياباني ضمن فريق الدفاع عن غصن، للصحفيين، في تصريحات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على الهواء، إن "محامي غصن لديهم جوازات سفره الفرنسي والبرازيلي واللبناني بموجب بنود الإفراج عنه بكفالة"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

ويواجه غصن اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة، بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه، وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات "نيسان" خلال الأزمة المالية.

ويحمل كارلوس غصن، الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، ونفى الاتهامات الموجهة إليه، ودعا الحكومة الفرنسية إلى مساعدته.