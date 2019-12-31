اختطاف 8 بحارة بينهم 5 يونانيين قبالة سواحل الكاميرون

قالت وكالة الأنباء اليونانية، إنه تم اختطاف 8 بحارة بينهم 5 يونايين قبالة سواحل الكاميرون.

وأوضحت الوكالة اليونانية، أنه تم مداهمة ناقلة النفط الخاصة بالبحارة من قبل مسلحين، قبل اختطافهم بالقرب من ميناء ليمبي الكاميرونية.

وقالت وزارة البحرية التجارية اليونانية، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس"، إن المختطفين الثمانية بينهم 5 يونانيين وفلبينيين وأوكرانيين.

وأشارت الوزارة إلى أن المختطفين الثمانية جزء من طاقم الناقلة "هابي ليدي" المكون من 28 عضوا، وأصيب منهم مواطن يوناني خلال عملية المداهمة.

وكان مسلحون قد داهموا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ناقلة نفط يونانية أخرى، على بعد حوالي 10 أميال بحرية في العاصمة التوغولية لومي، واختطفوا 4 بحارة.

وأطلق سراح ثلاثة من الأسرى، فيما مات واحد خلال فترة الأسر.

وأشارت التحقيقات إلى أن وفاته كانت بسبب مرض أصابه خلال فترة الاختطاف.