أردوغان: مخططات إبعاد تركيا عن المتوسط باءت بالفشل

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن المخططات التي عملت عليها بعض الدول بهدف إبعاد تركيا عن المتوسط قد باءت بالفشل.

وبحسب وكالة "الأناضول"، اعتبر أردوغان أن "مخططات إبعاد تركيا عن المتوسط باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدمنا عليها مؤخرا".

وكانت منطقة حوض المتوسط قد شهدت توترا سياسيا على خلفية توقيع مذكرتي تفاهم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع، مساء أمس الاثنين، مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة إلى البرلمان.

وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة للبرمان. pic.twitter.com/j8MvKaWQ9n — 🇸🇦®حضرمي إتيكيت®🇦🇪{Mohsen} (@alssade12) December 30, 2019

ودعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الاسبوع الماضي، الجمعية العامة للبرلمان، إلى اجتماع، يوم الخميس 2 يناير/ كانون الثاني المقبل، لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.