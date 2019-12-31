إيران: الولايات المتحدة وضعت حظرا على الأدوية الطبية

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت حظرا على جميع الأدوية الاستشفائية التي تحتاجها طهران لأغراض طبية وإنسانية.

وجاءت التصريحات الإيرانية على لسان وزير الصحة والتعليم الطبي، سعيد نمكي، الذي قال: "لقد فرض الأمريكيون الحظر على جميع الأدوية على الرغم من شعارات حقوق الإنسان التي يطلقوها، لكننا تمكنا، وبفضل جهود زملائنا، من توفير الأدوية الأساسية، باستثناء الأدوية الأمريكية للمرضى الذين يعانون من "MPS"، والذي أغلق الأعداء قساة القلوب الباب أمام استيراده".

وأضاف نمكي قائلا : "لسوء الحظ، يتم إنتاج عقار مرضى "ام بي اس" من قبل شركة أمريكية واحدة وشركة كورية مرخصة من قبل الولايات المتحدة، ولكن على الرغم من طلب إيران وتزويد هذه الشركة بالعملة الصعبة والريال اللازم لاستيراد الدواء، إلا أن امريكا أغلقت منذ فترة طويلة جميع الطرق لتسليمنا هذا العقار".

وشدد نمكي قائلا: "لقد كتبت رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية للاحتجاج على ذلك، وقد عبرت عن استيائي العميق لأنها جريمة ضد الإنسانية، لكننا ما زلنا نعمل على تأمين هذا الدواء".

وأعلنت الولايات المتحدة، في مايو/ أيار 2018، انسحابا أحادي الجانب من الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا، واستئناف فرض العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية.

وفي وقت لاحق، أعلنت طهران تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، بسبب ما اعتبرته فشلا من الدول الأوروبية في توفير آلية فاعلة للتعامل المالي والتجاري مع إيران تتفادى العقوبات الأمريكية.