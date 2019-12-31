بنغلاديش تقطع الاتصالات على طول الحدود مع الهند

قالت السلطات البنغلادشية، في بيان رسمي، إن هيئة تنظيم الاتصالات في بنغلادش أمرت المشغلين بإغلاق خدمات الاتصالات على طول الحدود مع الهند.

وأرجعت الحكومة البنغلادشية قرارها، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، إلى أسباب أمنية من دون أن توضح المزيد من الأسباب.

قال مسؤولون، في البيان الذي صدر، إن تغطية شبكة المحمول تم تعليقها لمسافة كيلومتر واحد على طول الحدود مع الهند ، حتى إشعار آخر.

وتابع البيان "ذلك من أجل أمن البلاد في الظروف الحالية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته، أن القرار اتخذ بدافع القلق من أن المسلمين الهنود قد يسعون لدخول بنغلاديش بعد أن أصدرت الهند قانون الجنسية الجديد، الذي أثار احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء الهند.

وقال مراقبون إن القانون الهندي الجديد، معادي للمسلمين، وضد القيمة العلمانية للدستور الهندي.

وبلغ العنف ذروته، يوم الجمعة الماضي، عندما اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في عدة مدن، بعد صلاة الجمعة، خاصة في ولاية أوتار براديش وهي أكثر الولايات الهندية سكانا.