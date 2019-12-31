محتجو هونغ كونغ يرفعون شعار "استمروا في 2020"

بدأ المحتجون، المطالبون بالديمقراطية في هونغ كونغ، تنظيم تجمعات حاشدة في أنحاء المدينة، اليوم الثلاثاء، وحثوا المواطنين على عدم التخلي عن معركة الديمقراطية في 2020، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة ستنشر ما يربو على ستة آلاف فرد.

وذكرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن المنظمين حثوا المحتجين على وضع الأقنعة في التجمع الذي يرفع شعار "لا تنسوا 2019 - استمروا في 2020"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وفي رسالة مصورة عشية العام الجديد، قالت الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام إن الاضطرابات المستمرة في المركز المالي الآسيوي منذ أكثر من ستة أشهر تسببت في حزن وقلق وإحباط وغضب.

وأضافت، في الرسالة التي استمرت ثلاث دقائق: "لنبدأ 2020 بعزم جديد لاستعادة النظام والانسجام في المجتمع. لذلك يمكننا أن نبدأ معا من جديد".

ومن المقرر تنظيم فعاليات أخرى في منطقة لان كواي فونج، التي تشتهر بالحانات وأماكن الترفيه في وسط الحي التجاري، وكذلك في المتنزهات القريبة من ميناء فيكتوريا، ومراكز التسوق الكبيرة.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن الشرطة ستنشر أكثر من ستة آلاف فرد لمواجهة التوتر المحتمل في فترة الاحتفال ببدء العام الجديد.

ومن المتوقع انضمام عشرات الآلاف لمسيرة كبيرة مؤيدة للديمقراطية في أول أيام العام الجديد، بعد الحصول على موافقة الشرطة، إذ يأمل المنظمون الحفاظ على القوة الدافعة للحركة في 2020.

وشارك نحو 800 ألف شخص في المسيرة السابقة، التي نظمتها الجبهة المدنية لحقوق الإنسان.

وتأتي الاحتجاجات، المرتقبة في مستهل العام الجديد، بعد تصاعد الاشتباكات منذ عشية عيد الميلاد، عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على آلاف المحتجين، بعد مناوشات في مراكز تسوق وحي سياحي مهم.