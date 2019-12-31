إيران تعلق مجددا على القصف الأمريكي في العراق وسوريا

قال المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، حسين أمير عبد اللهيان، إن أمريكا تلقت وثائق دقيقة تثبت علاقة جنرالاتها بقادة داعش في الموصل، دون أن يكون لديها إجابة مقنعة.

وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال عبد اللهيان: "في ذروة أزمة داعش في العراق، تلقت أمريكا وثائق دقيقة تثبت علاقة جنرالاتها بقادة داعش في الموصل، دون أن يكون لديها إجابة مقنعة. تقوم الولايات المتحدة حاليا بانتهاك وحدة التراب والسيادة العراقية، وذلك من خلال قصف قاعدة نشطة في محاربة الإرهاب والنتيجة هي: دعم البيت الأبيض المكشوف لداعش".

في ذروة أزمة #داعش في #العراق ، تلقت الأمريكية الوثائق الدقيقة عن علاقة الجنرالاته بقادة داعش في الموصل، ولكن لم يكن لديها اجابة مقنعة.الآن، تقوم الولايات المتحدة، بانتهاك السيادة الإقليمية العراقي، بقصف القاعدة النشطة لمقارعة الإرهاب النتيجة هي:دعم البيت الأبيض المكشوف لداعش؟! pic.twitter.com/kuQI2w68Sa — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩

​وقصف الطيران الأمريكي، مساء الأحد 29 ديسمبر / كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا.

ونفذت القوات الأمريكية، غارات جوية في العراق وسوريا ضد 5 منشآت، مرتبطة بكتائب حزب الله العراقي، والتي تتهمها الولايات المتحدة بتنفيذ سلسلة من الهجمات على منشآت عسكرية أمريكية عراقية مشتركة تضم القوات الأمريكية.

من جانبها، أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، مقتل 25 شخصا على الأقل وجرح 51 آخرين، في غارات جوية على 5 منشآت تابعة لكتائب حزب الله العراقي.