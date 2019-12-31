حرائق أستراليا تصبغ السماء باللون الأحمر... فيديو

أكدت السلطات الاسترالية، اليوم، الثلاثاء، أن أزمة حرائق الغابات في أستراليا دمرت عدة بلدات على الساحل الشرقي للبلاد، وأجبرت آلاف الأشخاص على اللجوء إلى الشواطئ لتفادي النيران.

ونشرت صحيفة " theguardian" أن أبا وابنه لقيا حتفهما عند اندلاع النيران في بلدة كوبارغو، اليوم الثلاثاء، بينما كان مسؤولو خدمات الطوارئ منتشرين على الساحل الجنوبي للولاية، وعنونت الصحيفة " البلدات مدمرة والأرواح تصبغ السماء باللون الأحمر".

وأكد شين فيتزسيمونز، مسؤول خدمة إطفاء الحرائق الريفية في بلدة كوبارغو، اليوم الثلاثاء، أن هذه أسوأ موجة حرائق تتعرض لها البلاد منذ بداية عمله، وأكد أن الأضرار لا يمكن إحصاؤها قبل إخماد الحرائق بالكامل.

ودمرت حرائق الغابات قرابة عشرة ملايين فدان في أستراليا، في الأسابيع الأخيرة. وجرى ربط ثماني وفيات بهذه الحرائق.

وذكر أن الخطر سيظل شديدا حتى فترة المساء، في ظل امتداد بعض الحرائق إلى أكثر من ألف كيلومتر، وارتفاع درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية.

الجدير بالذكر، أن رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحرائق منذ أسابيع، واستغلوا انخفاض درجات الحرارة والجفاف قليلا في فترة عيد الميلاد.

قالت السلطات الأسترالية أنها تركز على حماية محطات المياه والضخ والأنابيب، وغيرها من منشآت البنية التحتية من حرائق غابات كثيفة حول سيدني.