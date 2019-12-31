إعلام: وزير الدفاع التركي يؤكد أن الانسحاب من مواقع المراقبة في إدلب السورية أمر غير وارد

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء أن انسحاب القوات التركية من نقاط المراقبة في محافظة إدلب السورية أمر غير وارد.

وقال أكار في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية: "النظام السوري انتهك وقف إطلاق النار في إدلب وعلى روسيا استخدام نفوذها".

وأضاف أكار قائلا: "انسحابنا من إدلب غير وارد".

كما اتهم أكار الحكومة السورية بانتهاك وقف إطلاق النار وطالب روسيا بالتدخل.

وكان مجلس الأمن القومي التركي قد أعلن أن عملية "نبع السلام" شمالي سوريا ستتواصل حتى تحقق أهدافها.

وقال المجلس في بيان له: "ننتظر من أطراف اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا إكمال إجراءات تطهيرها من الإرهابيين في أقرب وقت بما فيها تل رفعت ومنبج".