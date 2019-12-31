وزير الدفاع التركي: عملية التحضير لإرسال قواتنا إلى ليبيا بدأت

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، إن "مسألة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدأت في إطار الاستعدادات التي قامت بها تركيا.

وفي رسالة بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية، قال أكار: "لا يمكننا أن نبقى غير مبالين حيال الضرر الذي يلحق بأشقائنا الليبيين"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

وتابع وزير الدفاع التركي: "مسألة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدأت في إطار الاستعدادات التي قمنا بها، والمهمة ستوكل إلى القوات التركية ووزارة الدفاع بعد المصادقة على مذكرة التفاهم الأمني والعسكري".

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد في وقت سابق، اليوم، أنه "سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده وليبيا".

ودعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعية العامة للبرلمان، إلى اجتماع، يوم الخميس 2 يناير/ كانون الثاني المقبل، لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وقال أردوغان، في رسالة بعثها، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية: "من خلال الدعم الذي سنقدمه إلى حكومة طرابلس الشرعية في ليبيا، سوف نضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

ووقع الرئيس التركي، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وأعلن أردوغان عن إمكانية إرسال الجيش التركي إلى ليبيا، إذا توجهت سلطاتها إلى أنقرة بمثل هذا الطلب.