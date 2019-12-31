ترامب يوجه رسالة للذين يريدون الحرية ويرفضون هيمنة إيران

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى العراقيين الرافضين لهيمنة إيران، وذلك على خلفية احتجاجات مستمرة منذ الصباح في محيط السفارة الأمريكية في بغداد للاحتجاج على قصف أميركي استهدف مواقع للحشد الشعبي الأحد الماضي.

القاهرة - سبوتنيك. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "إلى هؤلاء الملايين في العراق الذين يريدون الحرية ولا يريدون هيمنة وحكم إيران، هذا هو وقتكم".

من جهتها أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا عاجلا عقب محاولات اقتحامها من قبل متظاهرين تابعين لـ"الحشد الشعبي" في العراق.

وطالبت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، من المواطنين الأمريكيين، بعدم الاقتراب من محيط السفارة.

وقالت السفارة الأمريكية في بيانها: "بسبب نشاط الاحتجاجات المستمر، يجب على المواطنين الأمريكيين عدم التوجه إلى محيط السفارة الأمريكية في بغداد".

وتابعت "يجب على الأمريكيين مراعاة أمنهم الشخصي والاستعداد للطوارئ".

وقالت السفارة الأمريكية إنها ستستمر في تقديم تحديثات على هذا الحساب عند الضرورة.

وأشعل أنصار "الحشد الشعبي" في العراق، حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد، أثناء احتجاجات بالقرب من السفارة ضد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع للحشد في العراق وسوريا.