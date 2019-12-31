ترامب يشيد بالتنسيق الروسي الأمريكي بعد إحباط هجوم إرهابي في سان بطرسبورغ

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، التنسيق بين روسيا والولايات المتحدة بأنه رائع وهام وسط توفير المعلومات من خلال الأجهزة الخاصة للبلدين التي ساعدت في إحباط الهجوم الإرهابي في سان بطرسبورغ الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وكتب ترامب تغريدة في حسابه على "تويتر" جاء فيها: "اتصل الرئيس الروسي بوتين ليشكرني والولايات المتحدة على المعلومات المتعلقة بالهجوم الإرهابي في مدينة سان بطرسبورغ الجميلة. لقد تمكنوا من احتجاز المشتبه بهم بسرعة وإنقاذ العديد من الأرواح، إنه تنسيق رائع وهام".

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن بوتين اتصل بترامب ليشكره على المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة والتي ساعدت في إحباط هجوم إرهابي محتمل في روسيا.

وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، يوم الخميس الماضي، إحباط هجوم إرهابي في مدينة سان بطرسبورغ بفضل معلومات من الزملاء في واشنطن. وفقًا لخطة الإرهابيين، كان من المخطط أن يقع الهجوم في مكان عام في عطلة رأس السنة.

ووفقاً للجهاز، بدأ المحتجزون بالاعتراف بجرمهم. وفتحت أجهزة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي قضية جنائية بموجب المادة 30 (التحضير لارتكاب جريمة)، والمادة 205 (إرهاب) والمادة 205.1 (المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية).