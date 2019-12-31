الكشف عن المبتكر الحقيقي للعملة الرقمية المشفرة "بيتكوين"

اعترف رئيس تركمانستان، جوربانجولي بيرديمحمدوف، متحدثًا إلى النواب، أنه هو من ابتكر العملة الرقمية المشفرة، الأكثر شهرة في العالم، بيتكوين.

وقال بيرديمحمدوف "لقد فكرت في نظام "بلوك تشاين" عندما كنت طالبا جامعيا، وقد جاءتني الفكرة لأول مرة في تلك الأعوام".

وأضاف "وبما أنني عملت بمفردي، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات، حيث أن العمل في الحكومة وكتابة الكتب والموسيقى أخذ الكثير من وقتي".

وتابع قائلا "وفي دقائق الراحة فقط كنت أعود إلى مكتبي وأعمل على كتابة كود العملة المشفرة".

وأردف "كما تعلمون جيدًا، كنت دائما متواضعا، لذلك قررت أن أعلن عن نتائج عملي تحت اسم مستعار (ساتوشي ناكاموتا)، ولست بحاجة إلى أي مجد إضافي، فالناس في جميع أنحاء العالم يعرفون بالفعل عن إنجازاتي"، وفق موقع "panorama".

واختتم قائلا "لكن اليوم ، عشية رأس السنة الجديدة، قررت الكشف عن نفسي، حيث يجب أن تعرف الإنسانية من قام بقلب العالم المالي رأسا على عقب".