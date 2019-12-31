مجهولون يهاجمون نقطة مرور في إنغوشيا الروسية

أفاد مصدر في أجهزة إنفاذ القانون في جمهورية إنغوشيا الروسية، أن مجموعة من المجهولين هاجمت نقطة لشرطة المرور في مدينة ماغاس، عاصمة إنغوشيا.

نالتشيك - سبوتنيك . وأضاف المصدر، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم أسفر عن تصفية اثنين من المهاجمين ومصرع شرطي واحد.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "فتح مجهولون، كانوا يستقلون سيارة، النار على أفراد الشرطة في نقطة شرطة مرور عند مدخل ماغاس، وردت الشرطة في إنغوشيا، بفتح النيران".

ووفقا للبيانات الأولية، تمت تصفية اثنين من المهاجمين ولقي شرطي واحد مصرعه، نتيجة تبادل إطلاق النار.

وأضاف المصدر للوكالة، أنه بالإضافة إلى ذلك، أصيب شرطي آخر بجروح، بينما لم ترد أية تفاصيل أخرى عن الحادث، الذي وقع في إنغوشيا الروسية.