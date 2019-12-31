صحيفة: ذبح قيادي فيما يسمى "الجيش الحر" في تركيا

قالت صحيفة تركية، اليوم الثلاثاء، إن قياديا فيما يسمى "الجيش السوري الحر" وهو طيار سابق بالجيش السوري، قتل ذبحا على يد ابن أخيه في منزله.

وذكرت صحيفة حرييت التركية أن "الطيار الفار إسماعيل مُلّا عميّر (52 عاما) ذُبح على يد ابن أخيه (25 عاما) في منزله الواقع بحي "يني كنت" بمنطقة إسنيورت، بسبب خلاف عائلي دار على إثره شجار في منزل القتيل.

وألقت الشرطة التركية القبض على الشاب، وتم نقل جثة القتيل إلى المشرحة لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع أمام ابن القتيل الباغ من العمر 5 سنوات، في الساعة العاشرة مِن صباح اليوم، وقد سمع أصوات قتال داخل منزل العقيد، وتم إبلاغ الشرطة التي وصلت على الفور لتجد العقيد غارقا في دمه.

وعقب وصول فرق الشرطة إلى مكان الحادث، تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به، بينما نقلت الفرق الطبية جثة العقيد الطيّار إلى مشرحة الطب الشرعي في المنطقة، وفقا للصحيفة.