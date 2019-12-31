مقتل قيادي في "الجيش الحر" وطيار "منشق" ذبح على يد ابن أخيه في إسطنبول... فيديو

قتل اليوم الثلاثاء في منطقة أسنيورت في مدينة إسطنبول التركية، القيادي في "الجيش السوري الحر"، الطيار المنشق عن الجيش السوري، إسماعيل ملا عمير.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن "الطيار الفار 52 عاما" قد قتل ذبحا على يد ابن أخيه في منزله الواقع بحي يني كنت في أسنيورت.

أقدم ابن أخيه (25 عاما) على قتله أمام ابنه البالغ (5 أعوام) بسبب خلاف عائلي دار على إثره شجار في منزل القتيل.

وبحسب موقع "تلفزيون سوريا" التركي، تمت عملية القتل في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وألقت الشرطة التركية القبض على الشاب، وتم نقل جثة القتيل إلى المشرحة لاستكمال إجراءات التحقيق.