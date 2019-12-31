ترامب يتصل برئيس الوزراء العراقي ويشدد على ضرورة حماية الأمريكيين

قال بيان للبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء وشدد على ضرورة حماية الأمريكيين والمنشآت الأمريكية.

واشنطن – سبوتنيك. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المكالمة الهاتفية مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، على ضرورة حماية البلاد للعاملين والمنشآت الأمريكية وسط احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بغداد، وفق ما أعلن البيت الأبيض في إفادة اليوم الثلاثاء.

وقال البيت الأبيض "ناقش الزعيمان قضايا الأمن الإقليمي وأكد الرئيس ترامب على ضرورة حماية أفراد ومنشآت الولايات المتحدة في العراق".

ويتظاهر الآلاف بمحيط السفارة الأميركية بالعاصمة العراقية بغداد، منذ صباح اليوم، احتجاجا على قصف أميركي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي قبل يومين.

وأعلن الحشد الشعبي العراقي إصابة أكثر من 62 من المحتجين أمام السفارة الأميركية، جراء إطلاق أمن السفارة الرصاص والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الرافضين للقصف الأميركي لمقار الحشد الشعبي.