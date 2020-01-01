ارتفاع حالات الإصابة بالإيبولا إلى أكثر من 3 آلاف شخص في الكونغو

أعلنت السلطات الكونغولية تسجيل 3373 حالة إصابة بداء الإيبولا في البلاد منذ أغسطس 2018، وأن 2231 شخصا من المصابين توفوا.

وأضافت اللجنة الكونغولية الخاصة بالإيبولا في أرقام نشرتها الثلاثاء، أنه توجد حاليا 341 حالة يشتبه فيها.

وأشارت اللجنة الكونغولية الخاصة بالإيبولا، إلى أن التحقيقات فيها ما تزال قائمة، وأن ولايتي "شمال كييفو" و"إيتوري" بشرق البلاد، تعدان الأكثر معاناة من "الإيبولا".

« Ebola est une vraie maladie. Si vous ne croyez pas qu'Ebola existe, vous pourriez mourir. »



Kasereka Ephrem est bourgmestre de Mangina, RD #Congo. Chaque vendredi, il consacre 20 minutes de son assemblée publique pour discuter de la prévention d'Ebola. pic.twitter.com/FW9hEoULdB — UNICEF en RDC (@UNICEFDRC) December 31, 2019

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، أمر الثلاثاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، ببدء إنتاج لقاح لوباء "إيبولا" في جمهورية الكونغو.

وخلال زيارة عمل إلى مركز أبحاث "علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية" في إقليم نوفوسيبيرسك، بمنطقة سيبيريا الفيدرالية، أعطى مدفيديف بداية رمزية للإنتاج: "ابدأوا. هذه المهمة مهمة للغاية".

وتعاني المناطق الشرقية بالكونغو الديمقراطية من اضطرابات أمنية، بسبب الهجمات التي تنفذها مجموعات مسلحة، خلّفت مئات القتلى ومن بينهم عناصر من البعثات الصحية التي تقدم خدمات للمصابين بـ"الإيبولا".