جونسون يتعهد بتوحيد البريطانيين بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي عام 2020

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم أمس الثلاثاء أنه سيقوم بتوحيد بلاده المنقسمة في العام الجديد بعدما تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية تصريحات رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذي قال "بينما نقول وداعا لعام 2019، يمكننا أيضا أن نطوي صفحة الانقسام والضغائن وعدم اليقين التي سيطرت على الحياة العامة وأعادتنا للوراء كثيرا".

وأضاف جونسون: "الآن لدينا برلمان جديد، انتخبه الشعب لتحقيق أولويات الشعب، سيحترم في النهاية الاستفتاء وينجز الخروج. لذا سننتهي من الخروج قبل نهاية هذا الشهر".

يذكر أن حزب المحافظين البريطاني حصل على أغلبية كبيرة في الانتخابات، حيث يسعى جونسون بعد تسلمه رئاسة الوزراء الإسراع في موافقة البرلمان على الانسحاب من التكتل ألأوروبي.

وأعلن رئيس الوزراء الذي حصل حزبه على أصوات كثير من المؤيدين التقليديين لحزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة في شمال ووسط انجلترا، أنه سيقود "حكومة الشعب"، وأنه سيكون عند حسن ظن الناخبين وذلك بأن ينجز الخروج من الاتحاد الأوروبي.