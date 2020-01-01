مسؤول أمريكي سابق يدعو إلى "قصف إيران" ردا على أحداث العراق

دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق، الجمهوري نيوت جينغريش، إلى قصف طهران ردا على محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال جينغريش، في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء: "يجب أن ترد الولايات المتحدة على إيران في إيران. لا تهتم الديكتاتورية الإيرانية بعدد حلفائها الذين ضربناهم في العراق. علينا أن نلاحق قلب العدو ونجعلهم يدفعون بشكل حاسم".

وأضاف: "تختبرنا الديكتاتورية الإيرانية مرارا وتكرارا. لن تتوقف إلا إذا رفعنا مستوى الألم الذي يصيب نظامهم بالخطر. يجب أن تتم محاصرة أموال الحرس الثوري إلى أن تتخلى إيران عن عدوانها".

The United States should respond to Iran in Iran. The Iranian dictatorship doesnt care how many of its allies we hit in Iraq. We have to go after the heart of the enemy and make them pay decisively. — Newt Gingrich (@newtgingrich) December 31, 2019

​وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتهم أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وهادي العامري والفياض، وهم من قيادات "الحشد الشعبي"، بقيادة الهجوم على السفارة الأمريكية ووصفهم بالإرهابيين، وقام بنشر صورهم على حسابه في "تويتر" أثناء قيادتهم "عملية الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد".

واتهم بومبيو، قوات تابعة لإيران بالمسؤولية الكاملة عن الهجوم"، قائلا "هناك إرهابيون شاركوا في الهجوم وهم على قوائم الإرهاب الأمريكية".

وحاول عشرات المحتجين، أمس الثلاثاء، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات "مكافحة الشغب" من إبعادهم عن محيط السفارة.

ويأتي هذا التطور، ردا على غارات أمريكية استهدفت، الأحد الماضي، مواقع لـ"كتائب حزب الله" العراقي التابعة لـ"الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار غربي العراق، مما أفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الكتائب.