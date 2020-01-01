مقتل 8 عناصر من الشرطة الأفغانية في هجوم لـ"طالبان" شمالي البلاد

أعلنت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل 8 عناصر من الشرطة الأفغانية في هجوم على حاجز عسكري في مقاطعة بلخ الواقعة شمالي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية تصريحات المتحدث باسم شرطة المحافظة، ففاد صالحي، الذي أعلن أن الهجوم على الحاجز العسكري وقع مساء يوم أمس الثلاثاء وكان يضم الحاجز 14 عسكريا.

وأشار المتحدث باسم الشرطة أن 8 عناصر من الشرطة قتلوا في الهجوم الإرهابي وجرح آخرين.

وبحسب مصادر خاصة للقناة الأفغانية فإن الهجوم قامت به عناصر تابعة لجماعة "طالبان"، بعد إشارات ومعلومات تلقتها من عميل مزروع ضمن القوات الأفغانية في المنطقة.

وفي السياق نفسه، أعلنت مصادر عسكرية أفغانية عن هجوم لـ"طالبان" على نقطة تفتيش في مقاطعة طار الواقعة شرق أفغانستان، ما أدى إلى مقتل عنصرين من الأمن.