رئيسة تايوان ترفض الوحدة مع الصين وفقا لنموذج هونغ كونغ

أعلنت رئيسة تايوان، تساي إينغ وين، اليوم الأربعاء، أن الجزيرة لن تقبل بصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تقترحها الصين وذلك لتوحيد البلاد تحت سلطة واحدة بيد بكين.

وقالت تساي، خلال خطاب لها بمناسبة السنة الجديدة، "أتعهد بالدفاع عن سيادة تايوان والحكومة ستضع آلية لحماية الحريات والديمقراطية في الوقت الذي تكثف فيه بكين الضغط على الجزيرة".

وأضافت تساي "أظهر لنا شعب هونغ كونج أن صيغة دولة واحدة ونظامان غير ممكنة بالتأكيد"، وفقا لوكالة "رويترز".

وتابعت تساي "في ظل صيغة دولة واحدة ونظامان سيستمر الوضع في التدهور في هونغ كونغ ولقد تضررت مصداقية هذه الصيغة جراء إساءة استخدام السلطات من جانب الحكومة".

وقام مئات الآلاف بمسيرة، يوم الأحد الماضي، احتجاجا على ما يوصف بأنه تقويض بكين للحريات التي كُفلت لتلك المستعمرة البريطانية السابقة لدى إعادتها للصين في 1997. ويشعر محتجون شبان كثيرون بالغضب من حكومة لام ويتهمونها بالتقاعس عن معالجة قضايا التفاوت الاجتماعي في واحدة من أغلى مدن العالم.