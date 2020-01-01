ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في أستراليا إلى 12 شخصا

أكدت السلطات الأسترالية، اليوم الأربعاء، وفاة شخص ثالث في حرائق الغابات المدمرة التي ضربت الساحل الجنوبي الشرقي هذا الأسبوع وفقد رابع من المحتمل أنه لقي حتفه أيضا بينما سارعت القوات البحرية لتقديم الإمدادات والمساعدة في عمليات الإجلاء.

وتأكد حتى الآن مقتل 12 شخصا في حوادث تتصل بالحرائق في أنحاء البلاد منذ اشتعالها قبل بضعة أشهر، بينهم ثلاثة متطوعين من رجال الإطفاء، بعد ثلاث سنوات من الجفاف. وفقا لـ "رويترز".

وأتت أعمدة النيران، التي أججها ارتفاع درجات الحرارة، على بلدات بأكملها، يومي الاثنين والثلاثاء، مما دفع آلاف السكان إلى البحث عن ملاذ على الشواطئ. ووقف الكثيرون في المياه الضحلة هربا من ألسنة اللهب.

The #bushfire has now been in Braidwood for one month. It’s been through my family property twice. They’ve managed to save the house and animals but the surrounding land is devastated. pic.twitter.com/CVKcknYkte — Sara Piper (@pipersara) December 30, 2019

ودمرت الحرائق أكثر من عشرة ملايين فدان وتندلع يوميا تقريبا حرائق جديدة بسبب الطقس الحار والعاصف.

وأتاح الانخفاض النسبي في درجات الحرارة اليوم للبلاد الفرصة لحصر الخسائر برغم أنه لا يزال هناك أكثر من 100 حريق بولاية نيو ساوث ويلز وحدها كما يواصل آلاف من رجال الإطفاء مكافحة الحرائق.

Taken near HMAS Albatross (South Nowra) this afternoon. The huge plumes of smoke dwarfed the fire engines - and this was a controlled burn. #NSWfires #australiaburns #NSWRFS #RFS #Bushfire pic.twitter.com/ChDTlhVtgq — Kate Holdsworth (@KateHoldsworth_) December 28, 2019

وتم العثور على جثة رجل في سيارة محترفة اليوم الأربعاء على الساحل الجنوبي للولاية بعدما بدأ عمال الطوارئ تمشيط المناطق الأشد تضررا.

وقالت الشرطة إن عدد القتلى سيرتفع.

وقال جاري ووربويز نائب مفوض شرطة الولاية للصحفيين في سيدني "بكل أسى، نعلن اليوم أن الشرطة أكدت ثلاث وفيات أخرى نتيجة الحرائق على الساحل الجنوبي".

وذكرت شرطة الولاية أن الشخص المفقود رجل يبلغ من العمر 72 عاما لم تستطع السلطات الوصول إليه.

#scum #Morrison says relax as he’s seen this #bushfire stuff before while standing on the beach at #bronte



While his deputy #pm says those concerned are raving left wing lunatic latte sipping lefties?



arsehole #abetz says it’s just a typical #bushfirepic.twitter.com/QhsBaUJ0kc — 💧geoff (@Geoff36707259) December 31, 2019

وانتشرت الحرائق في عدة ولايات وامتدت مئات الكيلومترات في بعض المناطق.