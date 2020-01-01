صحف يابانية تعلق على هروب غصن

علقت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الأربعاء، على انتقال رئيس شركة رينو نيسان السابق، اللبناني كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان بطريقة فيها الكثير من علامات الاستفهام.

واستنكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية الواقعة، معتبرة أن الهرب "عمل جبان يهزأ من النظام القضائي الياباني".

ولفتت الصحيفة إلى أن غصن، وبمغادرته اليابان خسر فرصة إثبات براءته والدفاع عن شرفه، معتبرة أن المحكمة ومحامي الدفاع عنه ومسؤولي ​الهجرة​ يتحملون بعض المسؤولية في هذه القضية، وذلك بحسب ما نقلت "فرانس 24".

كما علقت صحف يابانية أخرى على الحادثة قائلة أن "تصرفات غصن جعلت من النظام القضائي الياباني مهزلة".

واعتبرت صحف أخرى أن "المتهم غصن يصر على أنه فر من الاضطهاد السياسي، لكن السفر إلى الخارج من دون إذن مخالف لشروط الافراج عنه بكفالة، ويهزأ من النظام القضائي الياباني".

والتقى المدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، يوم أمس الثلاثاء، الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد ساعات من وصوله إلى لبنان.

ورغم تأكيد لبنان على أن غصن دخل بطريقة شرعية، تشير مصادر في اليابان إلى أن فريق الدفاع يحتفظ بجوازات سفره، بموجب الحكم القضائي الأخير، الأمر الذي يمثل تناقضا كبيرا ويزيد من غموض القضية.