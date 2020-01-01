روحاني: مستعدون للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا أقرت بخطئها

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة في حال تراجعت الأخيرة عن مواقفها المعادية لطهران.

وقال روحاني، خلال افتتاح المجمع الثاني لمطار أردبيل الدولي شمال غربي البلاد: "مستعدون للتفاوض، عندما يعودون إلى نقطة البداية فإن إيران جاهزة"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "وضعت الولايات المتحدة الأمريكية مؤامرات ضد بلدانا لهزيمة عظمة إيران، حيث كانت هذه المؤامرات فاشلة، يجب على أعدائنا أن يتراجعوا عن طريقهم الخاطئ وغير الصحيح ".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق اليوم، أنه لا يريد حربا مع إيران والتي تتهمها الولايات المتحدة بمهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال بشأن تصاعد التوتر إلى حرب مع إيران، "هل أريد؟ لا. أريد السلام وأحب السلام. ويجب أن ترغب إيران في السلام أكثر من أي شخص آخر. لذلك أنا لا أرى ذلك يحدث".