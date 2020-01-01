أول تعليق من خامنئي على الغارات الأمريكية في العراق

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المرشد الأعلى في إيران يدين بشدة الغارات الأميركية على مواقع الحشد الشعبي العراقي ويصفها بأنها انتقام أميركي بعد انتصار الحشد على داعش

يتبع...