مون يتسلق جبلا في سيئول مع أستاذ أنقذ طالبا.. فيديو

تسلق رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، فجر اليوم الأربعاء، جبل أتشا غرب الصامة سيئول، كأول نشاط له في بداية العام الجديد.

ورافق الرئيس الكوري في تسلقه سبعة مواطنين معروفين بأفعالهم الصالحة، بالإضافة لكبار مساعدية في "البيت الأزرق".

ومن بين المرافقين أيضا معلم مدرسة ابتدائية كان قد أنقذ طالبا من موت محتم بعد اندلاع حريق في قاعة الدرس.

وقال مون مخاطبا المتسلقين ومرافقته قائلا "بما أننا جميعا عملنا بجد العام الماضي، نستحق أن نكون سعداء هذا العام".

2020 New Year’s Message from President Moon Jae-in(@moonriver365)



"I hope that the New Year brings everyone a brighter and happier life." pic.twitter.com/wAoMaErXng — The Office of President Moon Jae-in (@TheBlueHouseENG) December 31, 2019

وأعلن مون في كلمته أن الحكومة ستجعل من عام 2020 أكثر إشراقا وأملا "سأجعلها تثمر وتزهر بإنجازات واضحة."

وكان قد أشار الزعيم الكوري إلى "براعم التغيير" التي ستدل على نجاح مساعيه الإصلاحية في كلمة له رفعت على حسابة في مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، بحسب وكالة "يونهاب للأنباء".