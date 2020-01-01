إيران تتخذ إجراء دبلوماسيا ضد أمريكا وتعتبر التصريحات الأخيرة "تلويحا بالحرب"

استدعت إيران، اليوم الأربعاء، سفير سويسرا، الذي يرعى المصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاج طهران على اتهام واشنطن لها بالوقوف وراء الاعتداءات على القوات الأمريكية في العراق وكذلك سفارة واشنطن في بغداد.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها " استدعت سفير سويسرا لدى طهران، والذي يرعى المصالح الأمريكية في إيران، لتبلغه احتجاج طهران الشديد على التصريحات الأخيرة والتهم التي وجهها المسؤولون الأمريكيون للجمهورية الإسلامية فيما يخص الأحداث الأخيرة في العراق"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

يتبع...