بومبيو يؤجل زيارته إلى أوزبكستان

أعلنت وزارة الخارجية الأوزبكية تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى العاصمة طشقند، والتي كانت مقررة في 5-6 يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى وقت لاحق.

طشقند - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الأوزبكية على قناتها في تلغرام، اليوم الأربعاء، "تم الاتفاق على تأجيل زيارة الوفد الأمريكي برئاسة وزير الخارجية مايك بومبيو واللقاء الوزاري في صيغة "آسيا الوسطي+ الولايات المتحدة، اللذان كان مقرر عقدهما يومي 5-6 يناير الجاري، إلى وقت لاحق".

ووفقا للخارجية الأوزبكية، سيتم الاتفاق على الموعد بالقنوات الدبلوماسية.

يذكر، أنه كان من المقرر أن يلتقي بومبيو خلال زيارته لطشقند مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزييف. كما كان من المقرر بحث قضايا قضايا التعاون الإقليمي، لا سيما سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتعزيز أمن الحدود ، وإدماج أفغانستان في أنظمة التجارة والنقل في آسيا الوسطى، خلال اللقاء في صيغة أسيا الوسطى+ الولايات المتحدة.