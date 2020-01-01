البابا فرنسيس يندد بالعنف ضد المرأة في رسالة العام الجديد

وجه البابا فرنسيس في أولى رسائله في العام الجديد، اليوم الأربعاء، تنديدا لما تتعرض له النساء من إساءات في المجتمع الحديث ودعا لوضع حد لاستغلال أجسادهن.

ونقلت وكالة "الفاتيكان" كلمة البابا التي ألقاها في كاتدرائية القديس بطرس، حيث دافع عن حق النساء في الهجرة سعيا لحياة أفضل لأطفالهن، وأدان الذين يفكرون فقط في النمو الاقتصادي بدلا من رفاه الآخرين.

وقال البابا بهذا الخصوص: "كل العنف ضد النساء انتهاك لحرمات الرب".

وتساءل البابا كم مرة تجري التضحية بجسد المرأة في إطار الدعاية وتحقيق الربح والمواد الإباحية وأضاف قائلا: "جسد المرأة يجب أن يتحرر من النزعة الاستهلاكية ويجب أن يحترم".

واستغل البابا العظة أيضا للتحدث عن الهجرة، قائلا "النساء اللاتي ينتقلن إلى الخارج لإعالة أطفالهن ينبغي تكريمهن وليس احتقارهن".

وتابع قائلا: "اليوم، حتى الأمومة تمتهن، لأن النمو الوحيد الذي يثير اهتمامنا هو النمو الاقتصادي".

وأضاف البابا "هناك أمهات يخاطرن بقطع رحلات محفوفة بالمخاطر في محاولة يائسة لمنح فلذة أكبادهن مستقبلا أفضل ويُعتبرن عمالة لا حاجة لها من أشخاص ببطون ممتلئة وقلوب خالية من الحب".