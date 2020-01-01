طائرات تجسس أمريكية تحلق فوق كوريا الشمالية

ذكرت وسائل إعلام أن طائرات تجسس أمريكية حلقت فوق كوريا الشمالية في اليوم الأول من العام الجديد.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن موقع متعقب لحركة الطيران بأن طائرات التجسس الأمريكية حلقت حول وفوق شبه الجزيرة الكورية، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد تصريح الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون بأن "الأمة الشيوعية ستعلن قريبا عن سلاح استراتيجي جديد".

وبحسب الموقع، انطلقت طائرة " RC-135W رايفيت جوينت" التابعة لسلاح الجو الأمريكي من قاعدة "كادينا" الجوية الأمريكية في اليابان في الساعة 8:25 دقيقة (بالتوقيت الكوري) باتجاه بحر الشرق، في حين حلقت طائرة EP-3E التابعة للبحرية الأمريكية حول شبه الجزيرة الكورية على ارتفاع 25 ألف قدم.

وكان الزعيم كيم جونغ- أون، وعد بمواصلة تعزيز الردع النووي والكشف عن "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أكد كيم، أن مدى الردع النووي لبلاده سيعتمد على موقف أمريكا، متهما واشنطن بأن مطالبها شبيهة بأعمال العاصابات. ولكنه في الوقت نفسه ترك الباب مفتوحا أمام الحوار.

جاءت تصريحات كيم بعد أن انتهت مهلة غايتها نهاية العام كان قد منحها للولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية.