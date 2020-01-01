مقتل 16 سجينا جراء مشاجرة داخل سجن في المكسيك

أعلنت سلطات ولاية زاكاتيكاس شمال المكسيك، أمس الثلاثاء، إن 16 سجينا قتلوا وأصيب خمسة آخرين جراء قتال اندلع في سجن.

ووقع الحادث في سجن فارونيل في حوالي الساعة 2:30، حسب التوقيت المحلي، بعد ظهر يوم الثلاثاء.

وتم القبض على سجين يحمل سلاحًا ناريًا، وعُثر على ثلاثة مسدسات أخرى في السجن، فضلاً عن سكاكين مختلفة.

La tarde de este martes se registró una riña al interior del Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) Varonil, que dejó como saldo el fallecimiento de 16 Personas Privadas de su Libertad, así como cinco más lesionadas. https://t.co/2C6ghEbYUn pic.twitter.com/BPlkEI1u9S — Vocería de Seguridad Pública Zacatecas (@voceria_spz) 1 января 2020 г.

ووفقا لصحيفة إكسيلسيور، فقد أحاطت الشرطة بالمبنى وحظرت الوصول إليه.

كما تم إرسال حوالي 20 سيارة إسعاف إلى السجن لإجلاء عائلات النزلاء الذين كانوا يزورون السجناء عندما بدأ القتال.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذا السجن يعاني من صراع دائم بين أعضاء الجماعات الإجرامية المختلفة منذ شهور.

ووفقا للبيان، بدأت الحكومة في التحقيق لتحديد المسؤولين عن القتال وكيف دخلت الأسلحة السجن.