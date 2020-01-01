البابا فرانسيس يعلق على "لحظة الغضب" وصفع يد امرأة أمام الآلاف

أصدر بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، تعليقا على "لحظة الغضب" التي بدرت منه وصفعه يد امرأة أمام الآلاف.

وقال بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "أعتذر بشدة لقد فقدت صبري بدلا من أن أشكر من حاول الإمساك بيدي".

وأشار البابا فرانسيس الأول في عظته الارتجالية يوم الأربعاء: "في مرات عديدة نفقد الصبر، أنا أيضا، واسمحوا لي أن أذكر ذلك المثال السئ لما حدث مساء أمس الثلاثاء".

وتابع بقوله "أنا اقول للسيدة، سامحيني على ذلك التصرف السيئ الذي بدر مني".

وكانت وسائل إعلام عالمية عديدة قد نشرت لحظة أصيب فيها بابا الفاتيكان فرانسيس الأول بنوبة غضب، وصفع يد امرأة في ليلة رأس السنة 2020، وسط مدينة الفاتيكان.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن البابا فرانسيس، خلال استقباله الأطفال والزائرين بسعادة في ميدان القديس بطرس وسط الفاتيكان ومصافحته الجميع، فوجئ بموقف عجيب.

وظهر في مقطع الفيديو، سيدة جذبت يد البابا فرانسيس بقوة، في الوقت الذي كان يستعد فيه لأن يتجه إلى الجهة الأخرى، وأوشك أن يسقط أرضا بسبب جذبتها القوية له.

وأصابت بابا الفاتيكان، 83 عاما، نوبة غضب، والتفت إلى المرأة غاضبا، ثم أخذ يدها وصفعها من أجل تحرير يده من قبضتها التي كانت تطبق على يده.

ويبدو أن المراة كانت تسعى لتوجيه رسالة إلى البابا فرانسيس، لكن لم يظهر مقطع الفيديو طبيعة الكلمات التي كانت توجهها له.